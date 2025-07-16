Старі знайомі лиця з нового уряду Свириденко: Федоров, Галущенко, Шмигаль, Лісовий, Ляшко, Клименко, Сибіга...

Голова фракції президентської партії "Слуга народу" Давид Арахамія обнародував кандидатський склад нового уряду України.

"Провели засідання фракції за участи президента Володимира Зеленського, керівника Офісу очільника держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

Дуже важлива розмова про оборону, зміцнення нашої стійкости. Президент подякував депутатам за роботу, за підтримку необхідних для оборони і євроінтеграції законопроектів. Зараз Україна перебуває на новому етапі боротьби за незалежність, який потребує посилення як усередині країни, так і в роботі з партнерами. Це, у свою чергу, диктує кадрові зміни в команді.

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період", - написав Арахамія у телеграм-каналі ввечері в середу.

"На засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Матвій Бідний - міністр молоді та спорту

Герман Галущенко - міністр юстиції

Світлана Гринчук - міністр енергетики

Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України

Наталія Калмикова - міністр ветеранів України

Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ

Оксен Лісовий - міністр освіти і науки

Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я

Сергій Марченко - міністр фінансів

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Денис Шмигаль – міністр оборони

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають", - написав Арахамія.