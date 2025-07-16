Люксембург спрямував 10 мільйонів євро на підтримку енергетики України

Люксембург перерахував додаткові 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний розмір свого внеску до 12 мільйонів євро. Кошти вже в повному обсязі надійшли в Україну. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що додаткове фінансування є свідченням міжнародної єдності та солідарності Люксембургу з Україною. Він зазначив, що це надходить у важливий момент – одразу після узгодження пріоритетних дій під час Конференції з відновлення України.

За словами Галущенка, отримані кошти будуть спрямовані на нагальні аварійні ремонти критичної інфраструктури, яка щодня зазнає пошкоджень внаслідок російських ударів.

У Кабінеті Міністрів також повідомили, що з моменту запуску у квітні 2022 року Фонд мобілізував понад 1,16 мільярда євро від більш ніж 33 донорів. Це дозволило укласти понад 790 контрактів на постачання та здійснити зобов’язань на суму 669 мільйонів євро.

Допомога Україні від Люксембургу

Люксембург активно підтримує Україну в різних сферах. Нещодавно Україна отримала від так званої IT-коаліції поставку обладнання загальною вартістю майже 2 мільйони євро, профінансовану Люксембургом та Ісландією.

Минулого року Люксембург також долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної з метою розвитку промислового виробництва FPV-дронів в Україні та на Заході.

Крім того, у липні минулого року Україна та Люксембург підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки у Вашингтоні. Ця угода передбачає надання Люксембургом військової підтримки Україні в сухопутній, повітряній та кіберелектромагнітній сферах.