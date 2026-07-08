Українська компанія, яка займається розробкою НРК, залучила понад 500 тис. євро інвестицій

Українська компанія Trinity Robotics, яка займається розробкою наземних роботизованих комплексів (НРК), залучила понад 500 тис. євро інвестицій. Отримане фінансування виробник спрямує на збільшення обсягів виробництва, розробку нових платформ та розширення команди. Про це повідомляє видання Defence Blog.

Завдяки залученим інвестиціям Trinity Robotics планує збільшити щомісячний випуск роботизованих комплексів "Konyk ONE" із 70 до понад 150 одиниць. За заявою компанії, це дозволить оперативніше постачати наземні роботизовані системи підрозділам Збройних Сил України. Фінансову підтримку проекту надали шведські фонди Front Ventures AB і Hede Capital, а також спеціалізований оборонний фонд Defence Builder Fund I.

Технічні характеристики та застосування НРК "Konyk ONE"

Наземний роботизований комплекс "Konyk ONE" розроблений для виконання завдань у зонах підвищеної небезпеки і має такі параметри:

Вантажність: спроможний перевозити до 300 кг корисного вантажу.

спроможний перевозити до 300 кг корисного вантажу. Функціонал: застосовується для евакуації поранених військовослужбовців, доставки боєприпасів на позиції, мінування, розмінування та інших завдань на передовій.

застосовується для евакуації поранених військовослужбовців, доставки боєприпасів на позиції, мінування, розмінування та інших завдань на передовій. Експлуатація в ЗСУ: за даними Trinity Robotics, ці платформи вже інтегровані та використовуються у понад 20 підрозділах Сил оборони України.

Окрім того, розробники повідомили, що комплекс "Konyk ONE" успішно пройшов офіційну кодифікацію за стандартами НАТО. Цей статус дозволяє країнам-партнерам закуповувати та використовувати українську роботизовану систему.

ForUA нагадує, днями прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія готує військовий напад на будь-яку державу-члена НАТО. Водночас, за його словами, Альянс стикається з іншими формами російської загрози, зокрема гібридними атаками.