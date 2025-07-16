Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, ключовий свідок у справі "Північного потоку-2", заявив про готовність дати свідчення слідчій комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія. Однак, як повідомляє Spiegel з посиланням на лист адвоката Шредера, який опинився у розпорядженні. 81-річний політик висуває низку умов для проведення допиту.

Замість особистої явки до парламенту землі у Шверіні 17 жовтня, Шредер пропонує провести відеоінтерв'ю зі свого офісу в Ганновері. Його адвокат Ганс-Петер Губер наполягає, що відеоконференція має відбутися за зачиненими дверима. Крім того, передбачається можливість перерви під час засідання, якщо це буде необхідно.

У листі адвокат посилається на нестабільний стан здоров'я колишнього канцлера, зазначаючи, що Шредер "не в змозі впоратися з фізичним і психологічним навантаженням тривалого, і особливо публічного, допиту". Тому під час відеодопиту, після можливої перерви, "спільно обговорюватиметься, з загальнолюдської точки зору, коли продовження допиту буде доцільним".

Герхард Шредер, який з 2016 року очолює раду директорів Nord Stream 2 AG, вважається одним із найважливіших свідків у розслідуванні. Слідча комісія у Шверіні, серед іншого, вивчає роль скандального фонду "Захист клімату та навколишнього середовища Мекленбург-Передня Померанія". Цей фонд, що фінансувався Росією, мав забезпечити завершення будівництва газопроводу в обхід санкцій США.

Слухання, заплановане на 17 жовтня, є вже третьою спробою допитати колишнього канцлера. З початку року Шредера двічі викликали для свідчень щодо "Північного потоку-2", але обидва рази він не з'являвся, посилаючись на діагностоване вигорання. Однак, у комісії вимагають, щоб ексканцлер Німеччини підтвердив свій діагноз у державного лікаря до кінця серпня, якщо знову відмовиться давати свідчення.

Сумніви щодо "вигорання" Шредера посилились після його активної участі у світському житті. Зокрема, наприкінці травня він був помічений у парламенті Нижньої Саксонії, де спостерігав за виборами нового прем'єра землі.