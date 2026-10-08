Зять Трампа обговорював із Дмітрієвим можливість відновлення «Північного потоку»

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер та спецпредставник президента РФ Кіріл Дмітрієв обговорювали можливість залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів «Північний потік». Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, Кушнер вважає ведення бізнесу одним із ключових елементів відновлення миру. Потенційна угода могла б дозволити американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоносіїв до Європи після завершення російсько-української війни.

Кушнер і Дмітрієв зустрічалися в Москві та Нью-Йорку протягом останніх тижнів. Водночас наразі невідомо, наскільки детально під час цих зустрічей обговорювали можливість відновлення роботи «Північного потоку».

У Білому домі, коментуючи питання газопроводів, заявили, що будь-які потенційні угоди Росія має узгоджувати з Корпорацією фінансування розвитку США (DFC) та Міністерством фінансів. Там наголосили, що такі домовленості мають приносити користь американським платникам податків і компаніям.

Водночас представник Білого дому заперечив, що відновлення «Північного потоку» обговорювали під час нещодавніх зустрічей.

Залишається незрозумілим, наскільки США зацікавлені у відновленні постачання російського газу до Німеччини. Представник американської адміністрації зазначив, що через наявні перешкоди укладення такої угоди в середньостроковій перспективі є малоймовірним.

Газопроводи «Північний потік» перебувають під санкціями США та Європейського Союзу, що створює юридичні перешкоди для відновлення їхньої роботи. Німеччина та інші європейські країни також виступають проти відновлення роботи газопроводів.

Компанія Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом «Північний потік-2» і належить російському «Газпрому», подала позов проти Європейського Союзу. Вона вимагає скасувати закон, який зобов'язує країни ЄС повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

На початку травня американський підприємець Стівен Лінч сплатив заборгованість «Північного потоку-2» перед кредиторами. Наразі він прагне придбати оператора газопроводу, щоб юридично вивести його з-під контролю Росії.