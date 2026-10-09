Мерц обурений поїздкою Шредера до Москви на день народження Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обурений поїздкою колишнього канцлера Герхарда Шредера до Москви та його участю у святкуванні дня народження кремлівського лідера Владіміра Путіна. У німецькому уряді назвали цей візит аморальним на тлі війни Росії проти України.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Маєр.

«Путін несе відповідальність за війну в Україні. Його накази є причиною невимовних страждань, жертв серед цивільного населення, розбитих сімей, загиблих і поранених. Канцлер вважає цілковито аморальним те, що пан Шредер відвідав таке святкування», — сказав Маєр.

Поїздку Шредера також розкритикували представники Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членом якої він залишається. Співголова партії Ларс Клінгбайль, який обіймає посаду міністра фінансів в уряді Мерца, назвав вчинок ексканцлера «цілковито неприйнятним» з огляду на страждання, яких зазнає український народ. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Путіну 7 жовтня виповнилося 74 роки. Наступного дня пресслужба Кремля повідомила, що російський президент дізнався з повідомлень ЗМІ про перебування Шредера в Москві та запросив «старого друга» до себе додому.

«Герхард Шредер був разом із Володимиром Путіним, коли голова держави відзначав учора свій день народження», — повідомили в Кремлі, оприлюднивши фотографію двох політиків на тлі російської печі й самовара. Де саме відбулося святкування, не уточнили.

Офіційно Шредер приїхав до Росії як член наглядової ради ТОВ «Гіперглобус» — колишнього дочірнього підприємства німецького холдингу Globus Holding, якому належить мережа гіпермаркетів «Глобус». Це призначення також викликало критику в Німеччині. 7 жовтня ексканцлер відвідав один із московських гіпермаркетів мережі.

Шредер очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках. Він неодноразово демонстрував близькі стосунки з Путіним і після завершення політичної кар'єри працював у російських енергетичних компаніях. Зокрема, очолював раду директорів «Роснефти», звідки пішов після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після початку великої війни Шредер не припинив особистих контактів із Путіним і не виступив із публічним засудженням його дій. Він відвідував Москву, зустрічався з російським президентом і заявляв, що намагається сприяти досягненню миру.

Путін раніше пропонував кандидатуру Шредера як можливого представника Європейського Союзу на мирних переговорах. У Німеччині цю пропозицію відкинули. Через зв'язки з Росією ексканцлер втратив низку посад і привілеїв у Німеччині, однак залишився членом СДПН.