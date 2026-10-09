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Мерц обурений поїздкою Шредера до Москви на день народження Путіна

Мерц обурений поїздкою Шредера до Москви на день народження Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обурений поїздкою колишнього канцлера Герхарда Шредера до Москви та його участю у святкуванні дня народження кремлівського лідера Владіміра Путіна. У німецькому уряді назвали цей візит аморальним на тлі війни Росії проти України.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Маєр.

«Путін несе відповідальність за війну в Україні. Його накази є причиною невимовних страждань, жертв серед цивільного населення, розбитих сімей, загиблих і поранених. Канцлер вважає цілковито аморальним те, що пан Шредер відвідав таке святкування», — сказав Маєр.

Поїздку Шредера також розкритикували представники Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членом якої він залишається. Співголова партії Ларс Клінгбайль, який обіймає посаду міністра фінансів в уряді Мерца, назвав вчинок ексканцлера «цілковито неприйнятним» з огляду на страждання, яких зазнає український народ. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Путіну 7 жовтня виповнилося 74 роки. Наступного дня пресслужба Кремля повідомила, що російський президент дізнався з повідомлень ЗМІ про перебування Шредера в Москві та запросив «старого друга» до себе додому.

«Герхард Шредер був разом із Володимиром Путіним, коли голова держави відзначав учора свій день народження», — повідомили в Кремлі, оприлюднивши фотографію двох політиків на тлі російської печі й самовара. Де саме відбулося святкування, не уточнили.

Офіційно Шредер приїхав до Росії як член наглядової ради ТОВ «Гіперглобус» — колишнього дочірнього підприємства німецького холдингу Globus Holding, якому належить мережа гіпермаркетів «Глобус». Це призначення також викликало критику в Німеччині. 7 жовтня ексканцлер відвідав один із московських гіпермаркетів мережі.

Шредер очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках. Він неодноразово демонстрував близькі стосунки з Путіним і після завершення політичної кар'єри працював у російських енергетичних компаніях. Зокрема, очолював раду директорів «Роснефти», звідки пішов після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після початку великої війни Шредер не припинив особистих контактів із Путіним і не виступив із публічним засудженням його дій. Він відвідував Москву, зустрічався з російським президентом і заявляв, що намагається сприяти досягненню миру.

Путін раніше пропонував кандидатуру Шредера як можливого представника Європейського Союзу на мирних переговорах. У Німеччині цю пропозицію відкинули. Через зв'язки з Росією ексканцлер втратив низку посад і привілеїв у Німеччині, однак залишився членом СДПН.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

шредерВладімір ПутінФрідріх Мерц
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