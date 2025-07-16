Долар зріс до максимуму на тлі інфляційного тиску в США

Курс долара США сягнув найвищого рівня за останній місяць щодо кошика основних світових валют. Таке зростання відбулося на тлі публікації нового звіту про інфляцію, який свідчить про поступовий вплив тарифної політики адміністрації президента Дональда Трампа на споживчі ціни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані ринку та коментарі аналітиків.

За інформацією агентства, в червні у США помітно подорожчали товари повсякденного попиту, зокрема кава, аудіотехніка, предмети домашнього вжитку та інша імпортна продукція. Це спричинило загальне зростання рівня інфляції, що знову змусило інвесторів переглянути свої очікування щодо потенційного зниження облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США до кінця року.

У результаті долар подорожчав, а прибутковість 10-річних держоблігацій зросла до 4,4950% — це найвищий показник за останній місяць. Інвестори, які орієнтуються на високі ставки, дедалі більше вкладаються у долар, вважаючи його більш стабільним та прибутковим активом.

Крім того, на цьому тлі євро впав до тритижневого мінімуму — $1,1616.

«Ми починаємо бачити певний інфляційний тиск, пов'язаний із підвищенням тарифів», — прокоментував ситуацію Натаніель Кейсі, інвестиційний стратег компанії Evelyn Partners. — «Це ще не остаточна тенденція, але сигнали вже тривожні».

Політика тарифного тиску з боку Трампа, зокрема щодо китайських та інших іноземних товарів, починає позначатися не лише на показниках споживчих цін, а й на загальному настрої ринку.

Ця ситуація створює додаткову невизначеність як для споживачів, так і для Федеральної резервної системи, яка, ймовірно, утримається від швидкого зниження процентних ставок.