Як швидко охолодити автомобіль у спеку: 5 перевірених способів

У літню спеку салон автомобіля може перетворитися на справжню піч — температура всередині авто здатна сягати +60°C менш ніж за пів години. Та є кілька простих трюків, які допоможуть охолодити машину всього за кілька хвилин.
Японський метод "витиснення тепла"
Відкрийте вікно з одного боку авто, а двері з протилежного — кілька разів відкрийте й закрийте. Це створить протитиск, який ефективно виштовхує гаряче повітря з салону.
Правильний запуск кондиціонера
Почніть з увімкнення вентиляції та відкритих вікон. Через хвилину увімкніть кондиціонер на +22–24°C. Коли салон охолоне — переведіть систему в режим рециркуляції. Це допоможе швидше знизити температуру й зменшить навантаження на систему.
Волога тканина або пляшка з морозилки
Покладіть заморожену пляшку з водою біля повітроводів або під сидіння. Також можна прикріпити вологу серветку на дефлектор повітря — це створить ефект міні-кондиціонера.
Захист сидінь і керма
Щоб не обпектися, накрийте сидіння, кермо та дитячі крісла світлими рушниками або тканиною.
Їдьте з відкритими вікнами
Перші 2–3 хвилини поїздки тримайте вікна відчиненими, щоб гаряче повітря остаточно вийшло з салону. Потім закрийте їх і перемкніть кондиціонер у режим внутрішньої циркуляції.
Крім того, фахівці радять паркуватися у затінку, використовувати сонцезахисні екрани та залишати вікна трохи прочиненими, щоб уникнути парникового ефекту.
Не забувайте:
Ніколи не залишайте дітей чи тварин у закритому авто — навіть на кілька хвилин.
Не створюйте різких перепадів температур — це шкідливо для здоров’я та шок для електроніки авто.
Регулярно перевіряйте салонний фільтр — забруднення знижує ефективність охолодження.