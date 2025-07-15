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Денис Шмигаль подав заяву на відставку з посади прем'єр-міністра

Денис Шмигаль подав заяву на відставку з посади прем'єр-міністра

Денис Шмигаль, чинний прем'єр-міністр України, подав заяву про відставку з посади глави уряду. Ця подія відбувається на тлі вчорашнього звернення Президента України Володимира Зеленського, в якому він анонсував  призначення Шмигаля на пост міністра оборони.

 

 

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну!

Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру!

Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!

Слава Україні! "- написав Денис Шмигаль у своєму ТГ-каналі.

 

Відповідно до процедури, заява про відставку прем'єр-міністра має бути розглянута Верховною Радою України. Після її прийняття Кабінет Міністрів України складе повноваження.

Денис Шмигаль обіймав посаду прем'єр-міністра з березня 2020 року.

Нагадаймо, вчора президент України Володимир Зеленський офіційно запропонував першій віцепрем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити український уряд. Глава держави повідомив про це за підсумками їхньої зустрічі.

 Автор: Галина Роюк

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відставкаДенис Шмигальпрем'єр-міністр
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