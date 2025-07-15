Денис Шмигаль подав заяву на відставку з посади прем'єр-міністра

Денис Шмигаль, чинний прем'єр-міністр України, подав заяву про відставку з посади глави уряду. Ця подія відбувається на тлі вчорашнього звернення Президента України Володимира Зеленського, в якому він анонсував призначення Шмигаля на пост міністра оборони.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні! "- написав Денис Шмигаль у своєму ТГ-каналі.

Відповідно до процедури, заява про відставку прем'єр-міністра має бути розглянута Верховною Радою України. Після її прийняття Кабінет Міністрів України складе повноваження.

Денис Шмигаль обіймав посаду прем'єр-міністра з березня 2020 року.