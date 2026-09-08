В Офісі генпрокурора виявили матеріали про можливе стеження за керівниками НАБУ і САП - ЗМІ

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Своє рішення він назвав свідомим політичним кроком.

Про це Кравченко, як інформував ForUA, повідомив у соціальних мережах.

«Подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора. Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною», — заявив він.

Кравченко також подякував працівникам прокуратури, які, за його словами, продовжують чесно виконувати свою роботу, зокрема представляють обвинувачення в судах, працюють із потерпілими, документують злочини Росії та захищають інтереси держави.

«Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися», — зазначив генпрокурор.

Окремо Кравченко подякував президенту України та Верховній Раді за довіру і попросив прийняти його звільнення.

Заява про відставку сталася на тлі розслідування НАБУ і САП щодо діяльности посадовців Офісу генерального прокурора.

Ще напередодні Кравченко заявляв, що не планує звільнятися за власним бажанням через згадки його прізвища у матеріалах розслідування. Про це він говорив під час зустрічі з журналістами.

Також Кравченко заперечував свою причетність до прикриття незаконних кол-центрів і доручив провести перевірки в Офісі генерального прокурора. Крім того, він коментував питання законності своїх побутових витрат.

5 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації, учасники якої, за версією слідства, систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували отримані кошти. Організатором схеми слідство вважає одного з керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора.

За даними слідства, йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Слідство вважає, що він створив і очолив злочинну організацію у середині 2025 року, залучивши до неї чинних працівників прокуратури та інших осіб.

У межах справи фігурують п'ятеро людей. Їм інкримінують, зокрема, створення, керівництво та участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

6 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Кропиву під варту з альтернативою застави у 120 млн грн.

За версією слідства, Кропива, окрім причетности до схеми з незаконними кол-центрами, міг легалізувати майно на 41,7 млн грн у період із серпня 2025 року до вересня 2026 року. Йдеться про час його роботи в Офісі генпрокурора.

Крім того, слідство підозрює його в легалізації майна на 48,2 млн грн під час роботи заступником керівника Одеської обласної адміністрації із серпня 2023 року до травня 2025 року. Тоді Одеську ОВА очолював і нині очолює Олег Кіпер.

За даними слідства, Кропива також організовував ремонтні роботи в будинку в Козині, де проживає Кравченко, зокрема встановлення газового генератора.

Слідство також стверджує, що Кропива організовував переліт дружини та співмешканки Кравченка до Іспанії незадовго до відрядження туди самого генпрокурора. Крім того, він нібито займався організацією святкування дня народження Кравченка в Мадриді.

7 вересня ВАКС взяв під варту на 60 днів Єлизавету Івахненко, яку називають співмешканкою Кропиви. Альтернативою триманню під вартою суд визначив заставу у 20 млн грн.

На цьому тлі 8 вересня «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила про нові деталі щодо діяльности Офісу генпрокурора. За даними видання, під час обшуків у першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими.

Співрозмовники «Української правди» в органах прокуратури також стверджують, що вранці 7 вересня в Офісі генпрокурора отримали розпорядження систематизувати всі наявні матеріали щодо НАБУ і САП.

За оцінкою джерел видання, це могло свідчити про намір керівництва ОГП протистояти антикорупційним органам.

Тепер заяву Кравченка про відставку має розглянути Верховна Рада.