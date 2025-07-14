Офіційно: Юлія Свириденко може стати новим прем'єр-міністром України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно запропонував першій віцепрем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити український уряд.
Трансформація виконавчої влади для зміцнення України
Володимир Зеленський зазначив, що ключовими темами обговорення зі Свириденко стали заходи, спрямовані на зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки громадян та масштабування власного виробництва озброєння.
"З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу", – заявив Президент.