Офіційно: Юлія Свириденко може стати новим прем'єр-міністром України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно запропонував першій віцепрем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити український уряд. Глава держави повідомив про це за підсумками їхньої зустрічі у понеділок, 14 липня, наголосивши на необхідності суттєвого оновлення роботи Кабінету Міністрів.

Трансформація виконавчої влади для зміцнення України

Володимир Зеленський зазначив, що ключовими темами обговорення зі Свириденко стали заходи, спрямовані на зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки громадян та масштабування власного виробництва озброєння.

"З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу", – заявив Президент. Він також висловив очікування, що програму дій нового уряду буде представлено найближчим часом.