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Полiтика

Словацькі політики поводять себе, як сварливі й хамовиті гендлярі

Словацькі політики поводять себе, як сварливі й хамовиті гендлярі

У керівництві партії прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо заявили, що не збираються брати до уваги прохання чеського прем’єра Петра Фіали не блокувати схвалення Євросоюзом 18-го пакета санкцій проти Росії.

Як повідомляє IDNES, пише "Європейська правда", заяву опублікував віцеголова керівної партії Smér-SD Річард Такач. 

У своєму дописі у Facebook Такач, який також є міністром сільського господарства, опублікував лаконічну заяву у відповідь на заклик прем’єра Чехії Петра Фіали до Роберта Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій проти РФ, який той блокує, висуваючи вимоги щодо європейського плану повної відмови від газу з Росії.  

"Словаччина не буде "автоматом для голосування" для Брюсселя просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", – написав посадовець. 

Минулого тижня Фіцо заявив, що націлений до вівторка, 15 липня, досягти угоди з Єврокомісією щодо гарантій, що Словаччина не постраждає від повної відмови від російського газу – і це, відповідно, розблокує ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Втім, з’явилась інформація, що тепер новий санкційний пакет блокує не лише Словаччина, а й Мальта. 

 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СловаччинаЧехіяРоберт ФіцоПетр Фіала
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