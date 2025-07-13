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Суспiльство

На дорогах України перевірятимуть пасажирські автобуси

На дорогах України перевірятимуть пасажирські автобуси

Укртрансбезпека розпочала комплекс профілактичних заходів «Перевізник — літо 2025». Це пов’язано зі значною кількістю ДТП на дорогах країни.

Перевірятимуть дотримання пасажирськими автомобільними перевізниками вимог безпеки на маршрутах руху.

Як повідомили в Укртрансбезпеці, відповідні заходи здійснюються через зростання кількості тяжких дорожньо-транспортних пригод за участю автомобільного транспорту загального користування.

Зокрема, у І півріччі 2025 року у ДТП за участи ліцензованих пасажирських перевізників було травмовано 466 пасажирів (за аналогічний період 2024 року — 433 пасажири, 2023 року — 343 пасажири).

Комплекс заходів складатиметься з двох етапів:

  • підготовчий етап — до 18 липня 2025 року;
  • практичний етап — з 21 липня по 10 серпня 2025 року включно.

Під час підготовчого етапу сформують спільні мобільні групи з працівниками територіальних підрозділів Департаменту патрульної поліції, Державної податкової служби України та представників місцевих адміністрацій. Укртрансбезпека врахує інформацію щодо рівня аварійності в регіонах, кількості виявлених порушень вимог автотранспортного законодавства автомобільними перевізниками, місць висадки/посадки пасажирів, маршрутів руху автомобільних перевізників, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів, маскуючи їх під нерегулярні перевезення.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДТПУкртрансбезпека
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