Голова СБУ особисто керував операцією зі знищення убивць Івана Воронича

Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Про це в неділю, 13 липня, повідомили в пресслужбі СБУ.

Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

“Агентурно-бойовоа група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!”, – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Крім цього, керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Національної поліції України.

Він підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам – ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Зокрема, СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб – чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Скоївши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися “залягти на дно”. Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ РФ стали чинити опір, тож вони були ліквідовані.

Вранці 10 липня поліція сповістила про стрілянину у Голосіївському районі столиці. Там правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

За даними джерела “Української правди”, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича і здійснив п’ять прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.

Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

За основною версією, вбивство скоїли агенти російських спецслужб. Російська пропаганда заявляла, що Воронич належав до Центру спецоперацій “Альфа” СБУ та був причетний до операцій із ліквідації в окупованому Донецьку російських бойовиків Гіві (Михайла Толстих), Арсена Павлова на прізвисько “Моторола”, ватажка так званої “ДНР” Олександра Захарченка, інших зрадників та колаборантів на території РФ та окупованих територіях під час повномасштабної війни.