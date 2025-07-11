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Полiтика

Галущенко та Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння

Галущенко та Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння

На конференції з питань відновлення України, що проходить у Римі, міністр енергетики Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері енергетичного відновлення України. Про це повідомила пресслужба президента.

Документ підписали у присутності глави держави Володимира Зеленського під час його зустрічі з керівником МАГАТЕ 10 липня.

Зеленський підкреслив, що захист ядерної енергетичної інфраструктури є надзвичайно важливим для безпеки та стійкості України.

У Меморандумі передбачено, що МАГАТЕ виступатиме гарантом дотримання стандартів безпеки під час добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Крім того, документ передбачає підтримку робіт з розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що має посилити енергетичну незалежність держави.

 Автор: Сергій Ваха

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