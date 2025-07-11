Керівника благодійної організації судитимуть за підозрою в контрабанді авто

Житель Ковеля, який заснував благодійну організацію, незаконно ввозив автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги.



До суду скерували обвинувальний акт щодо волинянина, повідомляє Територіальне управління БЕБ в області.



За даними слідства, житель Ковеля зареєстрував благодійну організацію, реквізити якої згодом використовував для ввезення транспортних засобів. Користуючись правом виїзду за кордон під час дії воєнного стану, фігурант самостійно підшуковував автомобілі в країнах Європи, купував їх та транспортував в Україну.



Під час перетину митного кордону автівки декларували як гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України. Надалі фігурант продавав транспорт приватним особам за готівку.



У такий спосіб обвинувачений незаконно ввіз і реалізував п’ять авто загальною вартістю майже 1,4 млн грн.



Детективи Бюро повідомили засновнику фонду про підозру за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Обвинувальний акт направлено до суду.



Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.