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Суспiльство

Керівника благодійної організації судитимуть за підозрою в контрабанді авто

Керівника благодійної організації судитимуть за підозрою в контрабанді авто

Житель Ковеля, який заснував благодійну організацію, незаконно ввозив автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги.

До суду скерували обвинувальний акт щодо волинянина, повідомляє Територіальне управління БЕБ в області.

За даними слідства, житель Ковеля зареєстрував благодійну організацію, реквізити якої згодом використовував для ввезення транспортних засобів. Користуючись правом виїзду за кордон під час дії воєнного стану, фігурант самостійно підшуковував автомобілі в країнах Європи, купував їх та транспортував в Україну.

Під час перетину митного кордону автівки декларували як гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України. Надалі фігурант продавав транспорт приватним особам за готівку.

У такий спосіб обвинувачений незаконно ввіз і реалізував п’ять авто загальною вартістю майже 1,4 млн грн.

Детективи Бюро повідомили засновнику фонду про підозру за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Обвинувальний акт направлено до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

контрабандаФондшахрайствоБЕББФ
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