Угорські медіа та політики підіграють російській пропаганді в справі зі смертю закарпатського угорця, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ вважають маніпулятивними заяви угорських медіа щодо начебто смерті громадянина Угорщини Йожефа Шебештьєна через начебто насильницьку мобілізацію.

Про це на своєму брифінгу заявив речник дипломатичного відомства Георгій Тихий, передає кореспондент hromadske.

За його словами, заяви Угорщини підіграють росії в її антиукраїнській пропаганді, оскільки Будапешт не засуджує дії москви.

«Ми хотіли, щоб угорська сторона пригадала, в тому числі в цих публічних заявах, що причиною мобілізації в Україні є російська агресія, і це абсурдно — оминати цей факт. Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози кожен українець, і це, зокрема, стосується українців угорського походження, змушений захищати власні домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави», — наголосив Тихий.

Речник МЗС також додав, що всі індивідуальні випадки, пов'язані з питанням мобілізації, розглядаються в межах чинного законодавства, а також вказав, що намагання Будапешта використати різні випадки з мобілізацією в політичних цілях шкодять україно-угорським відносинам.

«Ми закликаємо Будапешт утриматися від подальших спекуляцій на цій темі. Якщо Угорщина справді занепокоєна долею юридичних угорців, які мешкають в Україні, то доцільно було б їм зосередити зусилля на впливі, на росію, щоб та припинила для початку обстріли, а потім і агресію», — зазначив речник.

Угорське видання Telex повідомило, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, на ім’я Йожеф Шебештьєн, якого буцімто побили працівники ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень. У війську вказували, що його мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.