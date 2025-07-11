Київ під новою загрозою: Росія змінила тактику нічних атак

Нічна масштабна атака російських дронів на Київ, що відбулася 10 липня, стала переломним моментом у тактиці повітряних ударів Росії. За даними CNN, ця атака ознаменувала собою серйозну зміну у підходах Кремля, особливо на тлі За даними видання, сотні запущених Росією безпілотників летіли на різних висотах і атакували з усіх напрямків. Особливістю цієї атаки стало те, що деякі дрони спочатку облетіли столицю, а потім різко змінювали напрямок і стрімко поверталися в місто.

"Хоча Київ і раніше зазнавав атак із різних напрямків, російські безпілотники намагалися обійти систему ППО міста. Під час атаки в четвер безпілотники були запущені в бік міста одночасно, фактично оточивши Київ перед атакою. Це ще більше ускладнило завдання з охорони неба над столицею для перевантаженої української ППО", — підкреслює видання. Така синхронізована атака з усіх боків створює додаткове навантаження на протиповітряну оборону, змушуючи її реагувати на загрози з кількох напрямків одночасно.

Попри безпрецедентний масштаб та нову тактику атаки, українські Повітряні сили продемонстрували вражаючу ефективність. Було збито або виведено з ладу 382 з 415 авіаційних засобів ураження, випущених Росією по країні за ніч, включно з усіма балістичними і крилатими ракетами. "Це приголомшливий успіх, враховуючи масштаб атаки, особливо з огляду на обмежений доступ України до систем ППО", — наголошує видання.

Видання зазначає, що "безперервні напади Росії останніми днями надали нової актуальності питанням щодо прихильності Вашингтона до захисту України, оскільки адміністрація Трампа пообіцяла відправити до Києва додаткове оборонне озброєння, що явно свідчить про зміну політики". Це може бути сигналом до посилення підтримки України з боку США у відповідь на ескалацію російських атак.