Братислава блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не отримає чітких гарантій, що не зазнає фінансових втрат через припинення постачання російського газу до ЄС з 1 січня 2028 року.

Про це 10 липня заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Він підтвердив, що Словаччина не голосуватиме за ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, який планують винести на розгляд Комітету постійних представників ЄС у Брюсселі 11 липня.

– Ми відмовляємося просто так голосувати за 18-й пакет санкцій без попередніх умов. Наша підтримка залежить від вирішення наших занепокоєнь щодо цін на газ, безпеки постачання та компенсацій за збитки, які ми понесемо внаслідок припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року, – заявив Фіцо.

Він зазначив, що питання між Словаччиною та Європейською комісією “нині ще не вирішено”. Тому послу країни було доручено не підтримувати 18-й пакет санкцій.

Фіцо заявив, що не може допустити, “щоб безглузді ідеологічні жести на кшталт припинення поставок російського газу завдали нашій державі серйозної шкоди”.

Він також зазначив, що перемовини з Єврокомісією тривають і мають позитивну динаміку.

– Мушу визнати, що Європейська комісія докладає зусиль для пошуку рішення для Словаччини. За деякими відкритими питаннями ми близькі до домовленості, за іншими ще далеко… Я щиро сподіваюся на швидке досягнення домовленості з Комісією, яка призведе до коригування її пропозиції щодо поступової відмови від російського газу у спосіб, що захистить Словаччину, – додав Фіцо.

18-й пакет санкцій проти Росії був знову винесений на розгляд під час засідання послів ЄС у Брюсселі 4 липня, але не був ухвалений через позицію Словаччини.

Братислава блокує рішення, вимагаючи від Єврокомісії гарантій щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.