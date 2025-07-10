Напружена дипломатія: Рубіо зустрінеться з Лавровим на тлі зростаючого невдоволення Трампа Путіним

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться сьогодні, 10 липня, з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим. Зустріч відбудеться на полях засідання міністрів закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі. Про це повідомили у Державному департаменті США та МЗС РФ, інформує Reuters.

Це буде друга особиста зустріч Рубіо та Лаврова, і вона відбудеться на тлі дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа російським диктатором Путіним, який не демонструє жодних намірів зупиняти війну проти України.

Попередня зустріч Рубіо та Лаврова відбулася в Саудівській Аравії в лютому. Тоді вона була частиною політики адміністрації Трампа, спрямованої на відновлення відносин з РФ та сприяння переговорам щодо припинення війни Росії проти України.

Президент Трамп зайняв більш примирливий тон стосовно Москви, відійшовши від політики рішучої підтримки Києва, яку дотримувався його попередник Джо Байден. Проте у вівторок, 8 липня, наступного дня після того, як Трамп схвалив надання оборонної зброї Україні, президент США виступив з незвично прямою критикою на адресу Путіна. Він заявив, що висловлювання глави Кремля про рух до миру насправді є "безглуздими". Трамп також розглядає можливість підтримки законопроєкту, який передбачає жорсткі антиросійські санкції, включаючи 500% мита для країн, які купують у Росії нафту, газ, уран та інші товари.

У відповідь на критику Трампа на адресу Путіна, Кремль заявив, що РФ "спокійно" ставиться до цього і продовжуватиме намагатися налагодити американсько-російські відносини.