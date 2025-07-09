«Доступні ліки»: до програми долучилися понад 16 тис. аптек

В Україні станом на зараз працюють понад 16 тисяч аптек і аптечних пунктів, де пацієнти можуть отримати препарати за програмою "Доступні ліки".

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомляє у Фейсбуці.

Він нагадав, що з 1 липня запрацювало важливе нововведення: усі аптеки з ліцензією на роздрібну торгівлю зобов’язані приєднатися до програми "Доступні ліки".

За словами Ляшка, це важливий крок для того, аби пацієнти з хронічними захворюваннями могли отримати необхідні препарати за електронним рецептом у будь-якій аптеці — безоплатно або з частковою доплатою.

Наразі програма охоплює понад 600 торгових найменувань ліків і медвиробів для лікування більш як 15 груп захворювань — від серцево-судинних і діабету до епілепсії, хронічних хвороб дихальних шляхів, мігрені, болю і станів після трансплантації. Детальний перелік за посиланням.

Ляшко зауважив, що у серпні перелік поповниться ліками для вагітних і новими засобами для контролю тиску, а в жовтні препаратами для гормональної терапії раку молочної залози.

Він наголосив, що станом на 9 липня в Україні працюють понад 16 тисяч аптек і аптечних пунктів, де пацієнти можуть отримати ліки за програмою "Доступні ліки".

Ляшко пояснив, що слід робити, якщо в аптеці відмовили.

У разі якщо аптека не має договору з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), слід повідомити на гарячу лінію МОЗ України за номером: 0800 505 201. Звернення буде передане до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка проводитиме подальшу перевірку аптеки.

У разі якщо аптека має договір, але не відпускає ліки за е-рецептом, слід повідомити про це НСЗУ (за номером: 16-77)

Ляшко поінформував, що для мешканців віддалених або прифронтових громад передбачені додаткові можливості: у 17 областях працюють 30 мобільних аптек, які вже охопили понад тисячу населених пунктів. Крім того, завдяки проєкту "Укрпошта. Аптека" ліки можна замовити телефоном із безоплатною доставкою (за номером: 0 800 300 545).

Наявність потрібного препарату і аптеку з договором НСЗУ можна перевірити: на сайті НСЗУ, у чат-боті "Спитай Гриця" і через контакт-центр (за номером: 16-77).

Ляшко підкреслив, що у 2025 році понад 2,1 мільйона українців уже отримали препарати в межах програми, а загалом нею охоплено щонайменше 5,5 мільйона пацієнтів, і додав: "Це дієвий спосіб зменшити витрати на лікування — користуйтеся ним".

Як повідомлялося, програма реімбурсації "Доступні ліки" спрямована на зменшення витрат пацієнтів на лікарські засоби та медичні вироби. До програми входять лікарські засоби, які застосовуються для лікування та профілактики захворювань серцево-судинної системи, діабету II типу та бронхіальної астми, діабету I типу, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, при розладах психіки та поведінки, хворобі Паркінсона.

Голова Національної служби здоровʼя Наталія Гусак заявила, що окремі аптеки можуть втратити ліцензію, якщо не стануть учасниками державної програми "Доступні ліки".