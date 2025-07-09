Презентація перед боєм: Олександр Усик представить у Лондоні відтворену мозаїку Алли Горської

14 липня у Лондоні, на Трафальгарській площі, відбудеться презентація відтвореної легендарної мозаїки української мисткині Алли Горської «Боривітер». Ця подія стане першою публічною появою Олександра Усика в Лондоні перед його боєм з Деніелом Дюбуа, що сприятиме популяризації українського мистецтва на світовій арені.

Про це повідомили представники ГО UKRAINE WOW.

Оригінальну мозаїку із зображенням сокола у польоті, що є символом творчої свободи, створили у Маріуполі в 1967 році. Через три роки після її створення Аллу Горську вбили радянські спецслужби. У 2022 році, під час повномасштабного російського вторгнення, «Боривітер» був суттєво пошкоджений.

Робота над відтворенням проєкту тривала пів року. Панно з точністю до найменшої деталі повторює оригінальну мозаїку в Маріуполі. Для цього з різних куточків світу знайшли та привезли понад 700 кілограмів матеріалів, включаючи непрозоре скло (смальту), плитку потрібних кольорів, металеві плити та навіть алюмінієві ложки. До відтворення мозаїки долучилися 15 художників-монументалістів і дослідників. Команду очолили онука Алли Горської Олена Зарецька та культурна менеджерка Настя Іщенко. Для «Боривітра» також створили спеціальну конструкцію, що дозволяє йому безпечно мандрувати світом.

Відтворена мозаїка була представлена в Києві у червні 2025 року. У межах проєкту також створили другу копію мозаїки, яку розділили на 1250 фрагментів. Кожен охочий міг придбати один із них, ставши хранителем «Боривітра» з надією одного дня відновити легендарне творіння Горської у визволеному Маріуполі. Усі фрагменти були розкуплені за добу, що дозволило зібрати понад 4 000 000 грн. Усі зібрані кошти спрямовані на реставрацію єдиної київської роботи Алли Горської «Вітер» та організацію турне «Боривітра» Україною і світом.

Світове турне мозаїки організовано найбільшим маркетплейсом України ROZETKA у співпраці з Фундацією Олександра Усика, громадською організацією UKRAINE WOW та за підтримки МЗС України.

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