У Києві чоловік покусав поліцейського під час затримання

У Дарницькому районі Києва чоловік покусав поліцейського під час затримання. Патрульні відреагували на відео інциденту, що з'явилося у мережі. Про це інформує "Київ 24".

Повідомляється, що інцидент трапився 25 червня 2025 року. Тоді інспектори зупинили автомобіль BMW, який проїхав на червоне світло світлофора та мав закритий номерний знак.

«Перевіривши інформацію про водія, згідно з базами даних, ми встановили, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП… Ми повідомили про це громадянину, після чого він почав нецензурно виражатися та агресивно поводитися», — йдеться в повідомленні поліції.

Урешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу. Щодо нього склали адміністративні матеріали та доставили до Дарницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК).

ForUA.com нагадує, Служба безпеки України спільно з Офісом Генпрокурора, Державним бюро розслідувань, Нацполіцією та Бюро економічної безпеки провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці у чотирьох областях України.