Ізраїльські військові заявили в середу, що увійшли на південь Лівану в рамках цілеспрямованих операцій з ліквідації інфраструктури підтримуваного Іраном бойового угруповання «Хезболла».

Про це повідомляє AFP.

«Після отримання розвідувальної інформації та виявлення зброї і терористичної інфраструктури «Хезболли» в кількох районах південного Лівану, солдати розпочали спеціальні, цілеспрямовані операції з їх ліквідації та запобігання відновленню діяльності «Хезболли» в цьому районі», - йдеться в заяві ЦАХАЛу.

В армії Ізраїлю зауважили, що їхні військові перебувають в районі Лаббуне, відразу за кордоном, та в районі Джабаль-Блат, також у межах видимості кордону.

Зазначається, що, незважаючи на листопадове перемир'я з «Хезболлою», Ізраїль продовжує завдавати ударів по Лівану, в основному пояснюючи це тим, що атаки націлені на об'єкти угруповання і бойовиків, а також на членів їхнього палестинського союзника ХАМАС.

Припинення вогню 27 листопада мало на меті покласти край більш ніж річним бойовим діям з «Хезболлою», в тому числі двомісячній війні, яка суттєво послабила угруповання.

Згідно з угодою про припинення вогню, «Хезболла» повинна була відвести своїх бойовиків на північ від річки Літані, приблизно на 30 кілометрів від ізраїльського кордону, залишивши ліванську армію і миротворців Організації Об'єднаних Націй єдиними озброєними сторонами в регіоні. Ізраїль був зобов'язаний повністю вивести свої війська з країни, але залишив їх у п'яти місцях, які вважає стратегічно важливими.

В Ізраїлі заявляли раніше, що зацікавлені у встановленні офіційних дипломатичних відносин із Сирією та Ліваном.