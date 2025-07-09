Нафтопровід Одеса-Броди: в Угорщині шукають варіанти постачання нафти

Угорська енергетична компанія Mol, яка часто опиняється під критикою через тісні зв’язки з російським нафтовим ринком, розглядає можливість постачання нафти в обхід Росії — через українську інфраструктуру. Зокрема, йдеться про нафтопровід, що з’єднує порт Одеси з українсько-польським кордоном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія зацікавлена у використанні маршруту Одеса — Броди, який потенційно відкриває доступ до глобального морського ринку сирої нафти. У перспективі ці потоки можуть бути спрямовані до Угорщини через південну гілку нафтопроводу “Дружба”, що наразі забезпечує країну російською нафтою.

Представники Mol підкреслюють, що такий маршрут може посилити енергетичну незалежність не лише для самої Угорщини, але й для Євросоюзу загалом. За їх словами, завдяки виходу до Чорного моря країна могла б імпортувати нафту з альтернативних джерел — від Близького Сходу до США.

Попри те, що Будапешт і далі отримує нафту з РФ відповідно до винятку з санкцій, наданого ЄС у 2022 році, ситуація поступово змінюється. Брюссель наполягає на поступовій відмові від російських енергоносіїв до 2027 року — тиск зростає, і Mol змушена шукати варіанти.

Втім, реалізація плану непроста. Інфраструктура, яку хоче задіяти компанія, вже тривалий час не використовується. Вона потребує капітального оновлення. До того ж, порт Одеси — одна з головних мішеней російських ракетних атак, а води Чорного моря залишаються небезпечними через мінування, що триває ще з початку повномасштабної війни.

Mol очікує, що Євросоюз підтримає відновлення українського трубопроводу, адже проєкт дозволив би також постачати нафту до інших країн регіону — зокрема, до Сербії, яка так само залежна від російського імпорту.

Нагадаємо, Угорщина та Сербія планують у 2027 році побудувати нафтопровід, який дасть змогу постачати російську нафту у Сербію.

Як повідомлялося, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру Угорщина буде розцінювати як загрозу власному суверенітету.