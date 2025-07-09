Україна може стати постачальником нафти для Угорщини

Найбільша угорська нафтова компанія Mol заявила, що вважає нафтопровід Одеса-Броди найкращим варіантом диверсифікації постачань нафти. Таким чином Угорщина могла б отримувати сировину, доставлену морським шляхом у порт Одеси, повідомляє Bloomberg.

«Одеський трубопровід дасть доступ до всіх видів альтернативної нафти, завдяки морському сполученню. Він слугуватиме забезпеченню безпеки поставок у регіоні, ЄС та Україні», — зазначив старший віцепрезидент Mol з управління ланцюгами поставок Паль Сабо.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, підключення до української інфраструктури є складним завданням. Порт Одеси часто зазнає обстрілів з боку Росії, а відновлення роботи трубопроводу, що зараз не функціонує, потребуватиме значних інвестицій.