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Директор НАБУ визнав, що має родинні зв'язки з начальником КМВА

Директор НАБУ визнав, що має родинні зв'язки з начальником КМВА
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос зазначив, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко доводиться йому свояком.

Про це Кривонос розповів в інтерв’ю Укрінформу.

«Це такий собі секрет Полішинеля, що голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко є чоловіком рідної сестри моєї дружини. Він мені свояк. Безумовно, рідні сестри спілкуються, вони близькі одна з одною, а ми з Тимуром можемо перетинатися, спілкуватися на родинних святах», - сказав він.

Директор НАБУ також назвав конспірологією прив’язку його до «земельної справи» у столиці.

За його словами, розробка бек-офісу столичної злочинної організації розпочалася у квітні 2023 року, коли Ткаченко ще не очолював КМВА.

Як повідомлялося, 6 лютого під час операції "Чисте місто" працівники НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких - заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради - голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором. Загалом правоохоронці затримали сімох осіб.

Вищий антикорупційний суд 26 лютого задовольнив клопотання САП і НАБУ і відсторонив на два місяці від посади заступника голови КМДА.

НАБУ повідомило, що оголосить у міжнародний розшук фігуранта справи "Чисте місто", колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАБУКМВАТимур ТкаченкоСемен Кривонос
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