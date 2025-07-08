Сирський хоче відновити позиції у Курській та Білгородській областях РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях РФ.

Про це він заявив на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, він розповів про дії українських підрозділів в активній обороні — на недопущенні просування противника в глибину оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Також Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях РФ.

«Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою», — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної частини обороноздатності — і в захисті тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території Московії.

Щодо розвитку напрямку дронів-перехоплювачів, він заявив, що формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі.

Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня 2024 року. За цей час Україна тримала під контролем понад тисячу кілометрів російської території. Ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, перехопити ініціативу в росії. Її також назвали «найбільшою інвестицією» України в процес звільнення своїх громадян із російського полону.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно розповів, що українські військові контролюють близько 90 км² у Глушковському районі Курської області. Він назвав це «упереджувальними діями у відповідь на можливий наступ противника». За словами Сирського, у цьому районі бойові дії ведуть близько 10 тисяч російських військових.

Зеленський пояснював, що на Сумському напрямку російські війська зосередили 50 тисяч своїх солдатів, щоб спробувати створити на території українського регіону «буферну зону».