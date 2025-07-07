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Уряд Британії ввел нові санкції проти РФ за порушення Конвенції про хімічну зброю

Уряд Британії ввел нові санкції проти РФ за порушення Конвенції про хімічну зброю

Уряд Великої Британії запровадив у понеділок, 7 липня, нові санкції проти Росії за використання хімічної зброї в Україні в порушення Конвенції про хімічну зброю.

Це випливає з оновленого санкційного списку уряду Великої Британії.

Загалом до списку обмежувальних заходів увійшли дві фізичні особи - начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Олексій Ртищев і його заступник Андрій Марченко. Вони командують військами, які були причетні до застосування хімічної зброї в Україні.

Нині ж їхні активи на території Великої Британії будуть заморожені, їм забороняється в’їзд до країни.

Зазначається, що також під нові санкції потрапив російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії.

«Інститут постачав російським військовим гранати з отруйною речовиною РГ-Во для боротьби з масовими заворушеннями, які використовувалися як метод ведення війни проти України в порушення Конвенції про хімічну зброю», - йдеться у поясненні.

ForUA.com нагадує, Рада ЄС 20 травня ухвалила рішення про введення додаткових обмежувальних заходів щодо трьох російських організацій, причетних до розробки та використання хімічної зброї у війні проти України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

хімзброяВелика Британіяантиросійські санкції
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