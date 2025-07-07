ДТП напідпитку: на Закарпатті жінка врізалася у блокпост, загинув прикордонник

У місті Перечин на Закарпатті сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — жінка за кермом BMW X5 влетіла у контрольно-ревізійний пункт, унаслідок чого загинув прикордонник. Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

ДТП сталася близько 4:30 ранку. За попередніми даними, 53-річна водійка не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та врізалась у блокпост. Внаслідок наїзду важкі травми отримав 45-річний військовослужбовець Держприкордонслужби. Його доправили до лікарні, але врятувати не вдалося — чоловік помер.

Травм також зазнали водійка та її 31-річний пасажир. Обох госпіталізували. У поліції зазначили, що жінка мала ознаки алкогольного сп’яніння, проте проходити відповідне обстеження відмовилася.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Порушниці загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом на строк від п’яти до десяти років.