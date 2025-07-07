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Porsche знову лідер: бренд восьмий рік поспіль утримує топові позиції у світі розкоші

Porsche знову лідер: бренд восьмий рік поспіль утримує топові позиції у світі розкоші

Porsche вкотре підтвердив свій статус одного з найвпливовіших автомобільних брендів у світі. За даними останнього звіту Brand Finance Global 500, німецький автовиробник уже восьмий рік поспіль займає провідну позицію серед брендів класу люкс — свідчення його стійкої популярності серед поціновувачів високопродуктивних авто.

Компанія, заснована в 1931 році Фердинандом Порше в Штутгарті, здобула світову славу завдяки легендарним моделям, таким як 911, Macan і Cayenne. Минулого року Porsche доставив понад 310 000 автомобілів у різні куточки світу, а найбільш популярною моделлю залишився Cayenne.

У 2024 році бренд приніс близько $43 мільярдів доходу, з яких $6 мільярдів становив операційний прибуток. Попри виклики на ключовому китайському ринку та поступовий перехід до електромобільності, Porsche впевнено тримає курс на інновації. Компанія активно працює над гібридною версією 911 та готує до запуску повністю електричний Macan.

Теги:

Porsche CayenneBrand Finance Global 500Porsche
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