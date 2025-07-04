Окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС

Війська рашистів вдарили по лінії електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Внаслідок цього на ЗАЕС стався блекаут.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, лінія електропередач, по якій вдарили окупанти, дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки ЗАЕС.

Міністр назвав це «черговим актом ядерного терору росіян».

Галущенко також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.