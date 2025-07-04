﻿
Енергетика

Окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС

Окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС

Війська рашистів вдарили по лінії електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Внаслідок цього на ЗАЕС стався блекаут.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, лінія електропередач, по якій вдарили окупанти, дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки ЗАЕС.

Міністр назвав це «черговим актом ядерного терору росіян».

Галущенко також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

АЕСзаесГерман Галущенко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Обмін полоненими: серед звільнених — засуджені Росією на десятиліття
Головне 04.07.2025 14:32:58
Обмін полоненими: серед звільнених — засуджені Росією на десятиліття
Читати
Львів починає будівництво євроколії
Економіка 04.07.2025 14:14:21
Львів починає будівництво євроколії
Читати
Ділки торгували «тиловими» військовими посадами на Київщині
Суспiльство 04.07.2025 13:55:13
Ділки торгували «тиловими» військовими посадами на Київщині
Читати

Популярнi статтi