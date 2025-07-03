В місті Тампере сталася різанина біля ТЦ , є поранені

У четвер, 3 липня, четверо людей отримали ножові поранення біля торгового центру в місті Тампере, третього за величиною міста Фінляндії. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією поліцейських, одну людину було затримано.

Водночас, правоохоронці не надали ані додаткової інформації ані про важкість поранень у постраждалих, ані про особу зловмисника.

Пізніше у поліції заявили, що ситуація «більше не становить небезпеки».

Державний мовник YLE раніше повідомляв, що рух транспорту в центрі Тампере, розташованого приблизно за 180 кілометрів на північ від Гельсінкі, був зупинений.

Своєю чергою фінська газета Ilta-Sanomat повідомила, що один свідок бачив, як перехожі надавали першу допомогу двом людям, які лежали на землі, коли прибула поліція. За інформацією правоохоронців, затриманий – фін віком близько двадцяти років.