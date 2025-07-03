Нова система «е-Консул»: МЗС запустило автоматизовану подачу документів для нотаріальних послуг

Міністерство закордонних справ України відкрило для українців доступ до автоматизованої процедури подачі документів для вчинення нотаріальних дій у 40 посольствах і консульствах України по світу.

З 1 липня українці за кордоном отримали можливість через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул" подавати інформацію та документи в електронній формі для вчинення нотаріальних дій.

Головне нововведення полягає в тому, що всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити онлайн, без потреби фізичного відвідання дипустанови. Замість довгого очікування, подорожей, оформлення - тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ.

Про це розповіла начальниця Управління консульських послуг МЗС України Світлана Криса.

"Це нова послуга пов'язана тим, що людина може онлайн подати заяву на вчинення нотаріальної дії. Це означає, що громадянин перебуваючи вдома або будь-де, за допомогою комп'ютера може на порталі е-Консул заповнити заяву на вчинення нотаріальної дії.

Наприклад, посвідчення немайнової довіреності, посвідчення майнової довіреності або посвідчення нотаріальної заяви. Це дає можливість зменшити час на надання послуги громадянину, оскільки раніше ця послуга здійснювалась за фізичної присутності особи у дипломатичній установі.

А у нас є країни де лише одна дипломатична установа, а відстані - тисячі кілометрів. Людина повинна була заповнити у паперовому вигляді заяву власноручно, подати паперові документи - оригінали та копії, а також надати зразок довіреності.

Консульська посадова особа виписувала квитанцію на оплату консульських послуг, оплата здійснювалась на пошті або у банківському відділенні. А потім потрібно приходити у другій половині дня за отриманням довіреності, яка була посвідчена консулом після того, як громадянин поставить підпис.

На сьогоднішній день це передбачає онлайн заповнення через е-Консул. Людина може погоджувати свої дії з консулом дистанційно, і консул онлайн дає інформацію про оплату послуг. Людина може прибути лише за отриманням довіреності", - розповіла Світлана Криса.