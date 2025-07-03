Розвідслужба Швеції попереджає про високу загрозу шпигунства з боку Росії та Китаю

Федеральна розвідувальна служба Швейцарії (FIS) попередила, що загроза шпигунства в країні є високою в умовах зростання глобальної нестабільності, причому основні загрози походять від Росії та Китаю. Про це повідомляє AFP.

У свіжому огляді швейцарської розвідки підкреслюється, що безпекова ситуація довкола держави "погіршується з кожним роком".

"Над світом нависає глобальна конфронтація між США, з одного боку, та Китаєм і Росією, з іншого. Це має прямі наслідки для Швейцарії: загроза шпигунства є високою, а діяльність з розповсюдження зброї зростає", – йдеться в огляді.

Розвідка Швейцарії вважає, що в країні діють кілька іноземних агентів, які видають себе "за дипломатів, бізнесменів, представників ЗМІ або туристів".

"Найбільша загроза шпигунства походить від Росії та Китаю, які мають потужну розвідувальну мережу у Швейцарії. Вони цікавляться федеральними органами влади, компаніями, міжнародними організаціями та науково-дослідними установами", – вказується в огляді.

При цьому, наголошує Федеральна розвідувальна служба Швейцарії, саме Китай і Росія мають достатньо ресурсів для стеження за іноземними та швейцарськими цілями. У доповіді йдеться, що Москва і Пекін продовжуватимуть проводити у Швейцарії розвідувальні операції проти західних держав, зокрема підготовку до гібридної війни.

ForUA.com нагадує, колишній український дипломат, якого вислали з Угорщини за звинуваченнями в шпигунстві, оскаржив вирок про депортацію, заявивши, що не хоче повертатися до України, а натомість бажає поїхати до Росії.