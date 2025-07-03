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Надзвичайні події

Військовий чиновник та бізнесмени заробляли до 25 тис. доларів на ухилянтах

Військовий чиновник та бізнесмени заробляли до 25 тис. доларів на ухилянтах

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове слідство стосовно військового чиновника та підприємців, які заробляли на фіктивних документах для ухилянтів.

Йдеться про військового чиновника з Києва та двох приватних підприємців, які виготовляли фіктивні документи для ухилення від військової служби, повідомили в ДБР.

Повідомляється, що чиновник і підприємці пропонували клієнтам два варіанти звільнення від проходження військової служби:

  • оформлення списання за станом здоров’я;
  • фіктивне працевлаштування в один з київських навчальних закладів з подальшим бронюванням.

Вартість таких послуг становила $25 000 за медичне оформлення і $5 000 – за бронювання.

У ДБР також розповіли, що в червні 2024 року один із клієнтів обрав варіант з фіктивним списанням. Спочатку він передав ділкам $7 тис. як аванс, а в березні 2025 року — ще $10 тис. після початку оформлення документів.

Зловмисники були затримані під час передання другої частини грошей.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дбрухилянтикримінальні новини
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