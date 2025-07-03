Генсек НАТО жорстко розніс російську делегацію за підхід до переговорів у Стамбулі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте жорстко різко розкритикував російську делегацію за їхню позицію на мирних переговорах із Україною у Стамбулі. За його словами, замість конструктивного діалогу Москва продовжує давати "лекції з історії", відволікаючи увагу від актуальних питань.

«Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення», — наголосив Рютте в інтерв’ю Fox News.

Генсек підкреслив, що зараз найважливіше — змусити Росію сісти за стіл переговорів і вести діалог про реальні події та умови, що склалися сьогодні, а не повертатися до минулого. Українці прагнуть якнайшвидшого припинення вогню і миру, і Захід повинен посилити тиск на Москву, використовуючи санкції та інші важелі впливу.

Рютте також критично відгукнувся про роль очільника російської делегації Володимира Мединського, який, за його словами, більше зайнятий історичними лекціями, ніж пошуком практичних рішень.

Такі заяви свідчать про загострення ставлення західних союзників до позиції Росії в переговорах, що можуть стати ключовими для подальшого розвитку ситуації на фронті.