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Культура

Український письменник отримав одну з найпрестижніших літературних нагород Європи

Український письменник отримав одну з найпрестижніших літературних нагород Європи

Письменник, поет і громадський діяч Сергій Жадан став лауреатом престижної Державної премії з європейської літератури, яку щороку присуджує Міністерство культури Австрії. Про це повідомив австрійський віцеканцлер та міністр культури Андреаса Баблера.

У своїй офіційній промові Баблер назвав Жадана "одним із найвиразніших письменників сучасної європейської літератури та справжнім літературним голосом українців". Він підкреслив, що творчість українського автора — від романів і оповідань до поезії, пісень та щоденникових записів — розгортається на тлі історичних подій сучасної України, зокрема повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

"Його творчість висловлює те, для чого повсякденна мова не знаходить слів. Вона має ту літературну силу, яка необхідна, щоб у часи війни та терору свідчити і дарувати надію", — наголосив віцеканцлер. Письменник, за його словами, "повертає людям в Україні голос і індивідуальність".

Офіційна церемонія вручення премії відбудеться 25 липня в рамках Зальцбурзького фестивалю — одного з найпрестижніших культурних заходів Європи — за участю федерального міністра мистецтва та культури і віцеканцлера Австрії.

Довідка: Австрійська державна премія з європейської літератури заснована у 1965 році. Її присуджують за сукупний літературний доробок письменникам, які здобули міжнародне визнання та чия творчість доступна в перекладі німецькою мовою.

Теги:

АвстріяЖаданДержавна премія з європейської літератури
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