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Надзвичайні події

РФ втратила ще один літак Су-34, екіпаж зумів катапультуватися

РФ втратила ще один літак Су-34, екіпаж зумів катапультуватися

У Нижньогородській області Росії впав винищувач Су-34, повідомляють місцеві медіа з посиланням на Міністерство оборони РФ.

За повідомленням, це сталося під час виконання навчально-тренувального польоту – при заході на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі.

«Екіпаж провів кілька спроб з усунення несправності в польоті, однак ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону й катапультувався», – заявило відомство.

Відомство уточнює, обидва члени екіпажу вижили. Літак впав у безлюдному місці, на землі руйнувань немає.

Служба безпеки України 27 червня повідомила про знищення двох російських літаків СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області РФ. За даними служби, ще два літаки були пошкоджені.

За підрахунками розвідки Британії, Росія втратила понад 30 літаків Су-34 під час війни проти України. Ці літаки використовуються для проведення значної кількості щоденних бойових вильотів, запускаючи керовані авіабомби по лінії фронту. Загалом Росія втратила понад 135 літаків під час операцій в Україні, йдеться в повідомленні.

Росія свої втрати у війні проти України не коментує.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

літакивтратиСу-34рашистиавіатроща
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