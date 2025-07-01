Порошенка випустили за кордон: він побуває в Мадриді та Римі

4–6 липня 2025 року лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент Петро Порошенко візьме участь у Національному з’їзді Народної партії Іспанії у Мадриді на запрошення Голови партії Альберто Нуньєсо Фейхоо.

У Мадриді Порошенко запланував низку двосторонніх зустрічей з іспанськими партнерами «Європейської Солідарності» та представниками інших політичних сил з країн ЄС, що входять до складу Європейської народної партії, для просування національних інтересів України та зміцнення міжнародної єдности і солідарности з нашою державою.

Цьогорічний з’їзд стане важливою подією у внутрішньополітичному житті Іспанії та ефективною платформою для обговорення стратегічних викликів, з якими стикається Обʼєднана Європа, передусім у контексті російської агресії проти України. Лідер Народної партії Іспанії Нуньєсо Фейхоо наразі є одним із потенційних кандидатів на пост прем’єр-міністра країни.

Петро Порошенко також запрошений на четверту Конференцію з питань відновлення України у Римі (URC2025) 10–11 липня 2025 року. Конференція збере провідних міжнародних партнерів України, представників урядів, фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства задля скоординованого бачення післявоєнної відбудови нашої держави.

Збалансоване представництво України у Конференції з відновлення за участи як представників влади, так і опозиції, є вкрай важливим для підтримки нашої держави, створення умов для залучення чужоземних інвестицій.