Прорив у санкціях: мільярди РФ пішли на підтримку України

Канада здійснила перший великий платіж у межах ініціативи G7 (ERA), переказавши Україні 1,7 мільярда доларів США з прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Це перший крок у масштабній програмі, що передбачає спрямування доходів від заморожених суверенних коштів Росії на підтримку України — як у економічному, так і в військовому вимірах.

За офіційною інформацією, активи Російської Федерації залишаються формально замороженими, а не конфіскованими, однак їхні доходи вже використовуються для посилення обороноздатності України. Це означає, що кошти, заблоковані в рамках санкційних заходів, працюють проти країни-агресора.

Ініціатива G7 ERA (Економічна відповідь агресії) є безпрецедентною спробою міжнародної спільноти використати фінансові інструменти для підтримки України у війні з Росією. Очікується, що надалі й інші країни, які заморозили російські активи, приєднаються до цієї програми, що значно збільшить фінансову допомогу Києву.

Цей транш допоможе Україні не лише підтримувати стабільність економіки, але й посилити оборонні можливості у боротьбі з агресором, а також забезпечити потреби соціальної сфери та відновлення постраждалих регіонів.

Загалом, ініціатива G7 ERA створює новий формат міжнародної підтримки, який поєднує санкційний тиск із фінансовою допомогою, що є критично важливим на тлі триваючої війни в Україні.

Довідка: Прецеденти використання заморожених активів у міжнародній практиці існували і раніше, хоча в менш масштабному форматі. Наприклад, після Другої світової війни союзники заморожували та конфіскували активи держав-агресорів для відшкодування збитків. Також США і ЄС неодноразово заморожували активи держав і окремих осіб під час санкційних кампаній проти Ірану, Північної Кореї та Венесуели, проте пряме спрямування прибутків від таких активів на підтримку постраждалих країн — це новий, прогресивний підхід.