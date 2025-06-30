Німеччина розпочне військове патрулювання Арктики через загрозу РФ

Німеччина до кінця року відправить військове судно для патрулювання арктичних вод. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав це рішення реакцією на військове нарощування в регіоні з боку Росії, інформує AFP.

За словами Пісторіуса, Росія мілітаризує Арктику, зокрема шляхом посилення активності російських підводних човнів.

«Уже цього року Німеччина продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці»,— анонсував він.

Глава Міноборони Німеччини заявив, що німецьке допоміжне військове судно цього року вирушить з Ісландії до Гренландії, а потім до Канади в межах операції під назвою «Атлантичний ведмідь».

«За маршрутом ми проведемо навчання з нашими союзниками в регіоні, і ми запланували перше входження німецького військового корабля до Нуука в Гренландії»,— сказав Пісторіус.

Під час канадських арктичних навчань Німеччина також розгорне в регіоні «морські патрульні літаки, підводні човни та фрегати»,— анонсував міністр.

ForUA.com нагадує, Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль та очільник Міністерства оборони країни Борис Пісторіус звернулися до європейських партнерів зі спільним листом. Мета звернення — знайти можливості для додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.