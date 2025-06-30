Іран викликав українського повіреного у справах через заяви офіційних осіб

Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані на знак протесту проти нещодавніх коментарів українських офіційних осіб. Про це повідомляє іранське інформагентство ISNA з посиланням на заяву департаменту МЗС Ірану.

У повідомленні не уточнюється, про які саме заяви йдеться. Однак в іранському МЗС зазначили, що «українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов’язання України щодо поваги до принципів та цілей Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також чотирьох Женевських конвенцій, та підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що породжує міжнародну відповідальність уряду України».

Тимчасовий повірений у справах України наголосив, що передасть ноту протесту Ірану українському уряду.

ForUA.com нагадує, після ударів США та Ізраїлю по Ірану приблизно 400 кілограмів урану зникли з поля зору міжнародних експертів. Зазначається, що навіть невелика частина необлікованої кількості урану може стати серйозною проблемою для західних країн, які вважають, що Іран зберіг можливість створення ядерної зброї.

До слова, в ізраїльському місті Бат-Ям відбулася церемонія прощання з п’ятьма громадянами України, які загинули внаслідок іранського обстрілу 14 червня.