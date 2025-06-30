Канада передала Україні близько 1,7 млрд доларів доходів від заморожених активів Росії у межах ініціативи G7.

Про це оголосив у своєму X прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) у межах ініціативи ERA, які є коштами з доходів від заморожених на Заході російських активів.

Він зазначив, що разом з цим траншем Україна з початку року отримала вже близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів РФ.

"Вдячний Канаді, прем’єр-міністру Марку Карні та всім, хто долучений до цієї програми. Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів РФ. Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", – зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомляли, Британія вперше підготувала пакет військової допомоги Україні, профінансований з доходів від заморожених росактивів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів України використати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та її відбудови.