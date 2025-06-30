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Економіка

Інфляція в Україні підскочила до дворічного максимуму

Інфляція в Україні підскочила до дворічного максимуму

У травні 2025 року Україна зіткнулася зі значним прискоренням інфляції, яка сягнула 15,9% у річному вимірі. Це є найвищим показником за останні два роки, що свідчить про посилення цінового тиску на споживачів. Такі дані оприлюднив Національний банк України у своєму макроекономічному огляді.

Ключовим фактором, що спричинив інфляційний стрибок, стало значне зростання цін у продуктовій групі. Найбільше подорожчали базові продукти харчування, такі як овочі, фрукти, яйця та олія.

Національний банк пояснює це поєднанням кількох чинників. По-перше, несприятлива весняна погода негативно позначилася на врожаї, що зменшило внутрішню пропозицію. По-друге, зростання обсягів експорту деяких агропромислових товарів також сприяло скороченню доступності цих продуктів на внутрішньому ринку.

НБУ зазначає, що хоча "ситуація є тимчасовою", її наслідки "українські споживачі вже відчули в магазинах", що відображається у зростанні цін на повсякденні товари.

Крім того, у Нацбанку додали, що частково зростання інфляції зумовлене сезонними коливаннями цін, які є типовими для певних періодів року, а також відновленням попиту в окремих секторах економіки, попри триваючий воєнний стан. Це свідчить про те, що економіка адаптується до нових реалій, але водночас стикається з викликами, пов'язаними з ціновою стабільністю.

Теги:

НБУінфляція в Україні
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