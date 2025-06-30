Попри статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, Олександр Усик не потрапив навіть до топ-15 найкращих боксерів планети за версією британської платформи BoxRec.

Це рішення викликало хвилю обурення серед шанувальників боксу, адже в усіх інших провідних світових рейтингах P4P (pound for pound) Усик займає перше або друге місце. Його перемога над Тайсоном Ф’юрі зробила українця першим абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні з 1999 року.

У рейтингу BoxRec першу позицію несподівано зайняв японець Наоя Іноуе, який дійсно залишається непереможеним і демонструє домінантний стиль у нижчих вагових категоріях. Друге місце — за Саулем "Канело" Альваресом, третє — за ще одним японцем Дзюнто Накатані. Теренс Кроуфорд — лише четвертий.

А Усик, який здобув титули в двох вагових категоріях і залишився непереможеним, — чомусь лише 16-й.

Олександр Усик - єдиний активний боксер, який став абсолютом у першій важкій та надважкій вагових категоріях, перемігши при цьому на виїзді всіх найсильніших суперників. Така недооцінка з боку BoxRec виглядає як неповага не лише до Усика, а й до боксу вищого рівня.

Експерти припускають, що алгоритм платформи BoxRec надто механічно підходить до розрахунку рейтингу і не враховує якість суперників, історичне значення боїв та рівень суперництва.