У місті Самар оголосили дні жалоби за загиблими після атаки РФ

Громада міста Самар на Дніпропетровщині оголосила 28 і 29 червня днями жалоби. Про це повідомив голова міської влади Сергій Рєзник.

Унаслідок ракетного удару по місту Самар на Дніпропетровщині загинули щонайменше п’ятеро людей.

Ще 25 мешканців дістали поранення. Росіяни цілеспрямовано били по житловому району — це черговий прояв свідомого терору проти мирного населення.

Сергій Рєзник заявив, що трагедія зачепила не окремі родини, а всю спільноту міста.

У зв’язку з цим 28 та 29 червня в Самарі оголошено днями жалоби.

— Ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя обірвалося через російський теракт. Ми не звикнемо. Ми не пробачимо. Ми не зламаємося, — йдеться в заяві голови міської влади.

На місці трагедії рятувальники продовжують розбирати завали, а медики борються за життя постраждалих. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.