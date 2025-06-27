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Енергетика

Ворог атакував енергетичний об'єкт на Херсонщині: можливі тривалі відключення світла

Ворог атакував енергетичний об'єкт на Херсонщині: можливі тривалі відключення світла

Російські війська сьогодні, 27 червня, здійснили атаку на важливий енергетичний об'єкт у Херсонській області, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на своїй сторінці у Facebook.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний об'єкт", – написав Прокудін.

Внаслідок обстрілу значна частина регіону залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням, однак ситуація залишається складною. В ОВА закликали мешканців Херсонщини підготуватися до можливої тривалої відсутності світла. Місцева влада рекомендує зарядити всі мобільні пристрої, запастися водою, ліхтариками та іншими необхідними речами. Деталі щодо масштабів пошкоджень та термінів відновлення наразі уточнюються.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Херсонщинаатака рфвідключення світлаенергетичний об'єкт
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