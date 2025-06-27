Третій раунд: в Кремлі назвали терміни та умови мирних переговорів

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков сьогодні заявив, що дата третього раунду переговорів між Росією та Україною, які, як очікується, відбудуться в Стамбулі, визначиться лише після завершення всіх домовленостей щодо обміну полоненими.

"Зараз ми займаємося виконанням тих гуманітарних домовленостей, які були досягнуті на другому раунді переговорів. Після того, як буде завершено всі обмінні процедури, настане черга визначитися з датами третього туру", — повідомив Пєсков російським ЗМІ. Він додав, що наразі жодних зрушень у питанні дати переговорів немає.

Пєсков також зазначив, що Росія "зацікавлена" у тому, щоб Сполучені Штати продовжували зусилля щодо завершення війни. Водночас, речник Кремля традиційно намагався відбілити позицію Москви, заявивши, що формат "мир через силу" щодо РФ нібито є "неприйнятним".

Він також спробував применшити значення військової ескалації на Близькому Сході, назвавши конфлікти в Україні та навколо Ірану "несумісними за масштабом".

Нагадаємо, попередній — другий — раунд прямих переговорів між РФ і Україною відбувався у Стамбулі. Після цього Москва неодноразово блокувала можливість нових контактів, просуваючи свої ультимативні умови та продовжуючи повномасштабну агресію.