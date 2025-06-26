У Польщі зростає скепсис щодо інтеграції України до ЄС та НАТО

Частка поляків, які не підтримують вступ України до Європейського Союзу та НАТО, перевищує кількість прихильників цього кроку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine.

Згідно з опитуванням, за вступ України до ЄС виступають 35% респондентів, а проти — 42%. У випадку з НАТО — 37% підтримують приєднання України, а 42% виступають проти.

Серед основних причин незгоди поляки назвали побоювання щодо нечесної економічної конкуренції, проблеми з корупцією в Україні, а також ризики ескалації війни у разі прийняття України в альянс.

ForUA.com нагадує, переважна більшість поляків виступає проти відправки солдатів в Україну.

86,5% не підтримують ідею відправки польських військових в Україну.

Категорично проти такого рішення висловилися 58,5% респондентів, ще 28% відповіли – скоріше проти.

Лише 8,4% підтримують таку ініціативу: 0,8% з них відповіли “безумовно, так”, а 7,6% – скоріше так. Ще 5,1% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування показало, що, незалежно від політичних поглядів, більшість поляків єдині в цьому питанні.